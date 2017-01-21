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Adada Görünmez Kaza! Eser West Parmağını Kesti...

Gönüllüler ada yapımını sürdürürken Eser West çalışmalar sırasında parmağından yaralandı. Gönüllüler ada yapımını sürdürürken Eser West çalışmalar sırasında parmağından yaralandı.
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Kaza

Haber Yayın Tarihi: 21.1.2017 23:26:00
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