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Acun Ilıcalı Yarışmacılara Sürprizleri Açıkladı!

Survivor 2017 başladı! Survivor 2017 başladı! Acun Ilıcalı daha önceden bahsettiği sürprizleri sonunda açıkladı! Yarışmacılar bakın nasıl tepki verdi...
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Haber Yayın Tarihi: 21.1.2017 21:16:00
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