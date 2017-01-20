Acun Ilıcalı Survivor 2017'den İlk Fotoğrafı Paylaştı

Acun Ilıcalı, sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği 'Survivor 2017' yarışmasında ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Her sene reyting rekortmeni olan 'Survivor' yarışması için heyecan doruğa çıktı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, 21 Ocak Cumartesi günü başlayacak 'Survivor 2017'nin ilk karesini Instagram'da yayımladı.

SURVIVOR 2017'DE KİMLER VAR?

Acun Ilıcalı, Survivor 2017 hakkındaki bilgileri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Daha önce Survivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, DJ Berna Öztürk ve Tarık Mengüç'ün yer alacağını belirten Ilıcalı son isimleri de 2016'nın son gününde açıklamıştı.