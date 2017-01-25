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Acun Ilıcalı'dan 'En Milli Survivor' Vurgusu

Survivor tarihinde bir ilk yaşanıyor. Survivor tarihinde bir ilk yaşanıyor. Bu sene Survivor'a rekor sayıda Milli sporcu katıldı. Adada 12 Milli sporcu bulunuyor.
» » [9195647] Acunn.com

Acun Ilıcalı, Survivor

Haber Yayın Tarihi: 25.1.2017 00:30:00
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