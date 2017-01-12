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Açma Kapatma Bedeli Nedir?

Açma kapatma bedeli nedir? Açma kapatma bedeli nedir? diye sorduğumuz İGDAŞ İç Tesisat Müdürü Nusret Alkan cevapla.tv kameralarına bakın nasıl yanıt verdi.
» » [9154604] Cevapla.tv



Haber Yayın Tarihi: 12.1.2017 10:12:00
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