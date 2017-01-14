ABD'li Eşcinsel Genç Kan Verme Hakkını Kullanabilmek İçin Bir Yıl İlişkiye Girmedi

ABD vatandaşı eşcinsel Jay Franzone, LGBT bireyler üzerindeki kan bağışı politikasını eleştirmek için bir yıldır hiç cinsel ilişkiye girmeyerek kan bağışı verme hakkını kazandı.