ABD'li Eşcinsel Genç Kan Verme Hakkını Kullanabilmek İçin Bir Yıl İlişkiye Girmedi

ABD'li 21 yaşındaki eşcinsel Jay Franzone, ülke Sağlık Bakanlığı'nın LGBT bireyler üzerindeki kan bağışı politikasını eleştirmek için bir yıldır hiç seks yapmayarak kan bağışı verme hakkını kullandı.
KAN BAĞIŞINDA BULUNDU
Gzone'nin haberine göre, ABD Sağlık Bakanlığı'nın 2015 yılında eşcinsel bireyler üzerindeki kan bağışı yasağını hafifleterek, eşcinsel bireylerin 12 ay boyunca cinsel ilişkiye girmeme şartıyla kan verebilecekleri bir hale getirmesini eleştirmek isteyen Jay Franzone, bir yıllık seks orucu sonucunda kan bağışında bulundu.