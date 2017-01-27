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ABD'li Aktör Jay Bowdy, Facebook Canlı Yayınında İntihar Etti

ABD'li aktör Jay Bowdy, Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında intihar etti. Bowdy, geçtiğimiz hafta cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

33 yaşındaki ABD'li aktör Frederick Jay Bowdy, Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında intihar etti. İhbar üzerine Bowdy'nin arabasına giden polis ekipleri 33 yaşındaki aktörün cansız bedeniyle karşılaştı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Kaliforniya'da cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Bowdy'nin 100 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtildi.

VİDEOSU SİLİNDİ

Bowwdy'nin intihar videosunun Facebook'tan silindiği belirtilirken, sosyal paylaşım sitesi, "İnsanları Facebook'ta güvende tutmak konusunda sorumluluklarımızı kabul ediyoruz ve sıkıntıda olan insanlara yardım etmek için dünya çapında birçok organizasyonla çalışıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi: 27.1.2017 15:07:00
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