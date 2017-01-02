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36. Bölüm Simay Tokatlı Podyumda
Simay Tokatlı, İşte Benim Stilim'in 36. bölümünde podyuma çıktı.
Simay Tokatlı, İşte Benim Stilim'in 36. bölümünde podyuma çıktı.
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[9124290] Acunn.com
İşte Benim Stilim
Haber Yayın Tarihi: 2.1.2017 20:26:00
Hain saldırının ardından hakemden skandal paylaşım
Reina saldırısına en güzel cevabı İngiliz gazeteci verdi
Reina'yı duydu, eğlenceyi bitirdi, mekanı terk etti
Reina'ya cehennemi yaşatan terörist, Türkçe küfürler etmiş
Teröristin adımlarında dikkat çeken hareket
En zor zamanında yine Türkiye'nin yanında yer aldı
Teröristin bıraktığı monttan neler çıktı
"Babam başka bir kadına gittiyse annem de hatalı"
Yer: Aydın! Kocasını başka erkekle yatakta bastı, hayatını kararttı
Saldırı sonrası anlaşma bozuldu
Katliam öncesi Reina'nın sayfasına esrarengiz 2 mesaj yazıp sır oldu
Saldırıdan yaralı kurtulan ABD'li, Türkiye'den giderken içini döktü
Hastaneye daldı, refakatçi kadının göğsünü emip tecavüze kalkıştı
Büyük hüsran! Acun'dan Tarkan'a yılın golü
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