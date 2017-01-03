2016'nın En Popüler Dizisi 'Diriliş Ertuğrul' Oldu

Geçtiğimiz yıllarda 'Kurtlar Vadisi'nin zirvede yer aldığı popüler diziler listesinde bu yıl 'Diriliş Ertuğrul' var.

Medya Takip Merkezi (MTM), 2016 yılının en popüler TV dizilerini belirledi. 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, en yakın rakibine 10 bin haber fark atarak, zirvede yer aldı.

34 BİN 471 HABERE KONU OLDU

MTM, Türk televizyonlarında 2016 yılında en çok izlenen dizilerin medya araştırmasını yaptı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul', yıl boyunca toplam 34 bin 471 habere konu olarak zirveye oturdu. Senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan'ın paylaştıkları dizinin ilk bölümü, 2014 yılının aralık ayında izleyiciyle buluşmuştu.