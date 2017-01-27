Kösem Sultan'ın Torunundan Dizilere Tepki, Gençliğe 15 Temmuz Övgüsü

Sultan 2. Abdulhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, dizilerde harem hayatının edepsizce gösterildiğine deyinip, gençlerin 15 Temmuz'da çok iyi bir sınav verdiğini söyledi.

Sultan 2. Abdulhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, "Hanemizde de konuşuyorduk, 'Allah korusun herhangi bir sıkıntı, bir savaş yaşasak acaba Çanakkale'de verdiğimiz refleksi verebilecek miyiz?' diye. Maalesef aldığımız sonuçlar pek olumlu yönde değildi çünkü gençliğimizin halini görüyorduk ama 15 Temmuz'da gerçekten herkesi şaşırtan bir reaksiyon gösterdik Türk milleti olarak." dedi.

OSMANLININ KURULUŞUNUN SENE-İ DEVRİYESİ İÇİN GELDİ

Osmanoğlu, Trabzon Ortahisar Belediyesince Osmanlı Haftası etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde düzenlenen, "Torununun Dilinden Kösem Sultan" başlıklı söyleşide yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın kuruluşunun sene-i devriyesinde ecdadın emanet ettiği değerli topraklar arasındaki Trabzon'da bulunmaktan heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.