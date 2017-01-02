10.000tl'yi Hangi Yarışmacı Kazandı? İşte Benim Stilim'de puan tablosunun en üstünde olan Niran Yalaz 10.000TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte Benim Stilim'de puan tablosunun en üstünde olan Niran Yalaz 10.000TL'lik ödülün sahibi oldu.